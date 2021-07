Oscar: Hago esto por las razones correctas Estoy haciendo esto por las razones correctas. No puedo esperar para pelear contra Belfort y volver a ese ring ”, dijo De La Hoya a Fightnews.com®. “Será una pelea divertida e intensa. Esta será una pelea “. Fight Night también marcará el 20º aniversario del 11 de septiembre. De La Hoya habló sobre pelear ese día. “Va a ser intenso para mucha gente. Será emotivo lo que pasó la gente. Vaya, 20 años, recordamos. Siempre lo recordaremos “. El ocho veces campeón mundial en seis divisiones de peso y medallista de oro olímpico en 1992, De La Hoya regresa al ring por primera vez desde 2008 mientras espera ansiosamente su enfrentamiento con la leyenda de las MMA Belfort en lo que será un combate de box sancionado. Esta no será una pelea de Exhibición ya que Oscar tomó fotos en el fiasco de Mayweather contra Paul el mes pasado. “No hagamos una canción y baile o estas exhibiciones de las que estamos cansados. Estas exhibiciones que estamos viendo se están convirtiendo en un circo, no quiero ser parte de eso ”, dijo De la Hoya. “Una exposición no somos nosotros, Vitor y yo tenemos demasiado en juego”, agregó De La Hoya. De La Hoya, como siempre, mostró el mayor respeto hacia su oponente brasileño el martes por la tarde cuando llevaron a cabo su conferencia de prensa inicial en el Staples Center. “Aunque te respeto hermano, (Belfort), puedo decirte una cosa, vamos a patearnos el uno al otro, eso es seguro”. De La Hoya le dijo a Belfort. “No tengo ninguna animosidad hacia Belfort”, dijo De La Hoya a Fightnews.com. Volviendo a pelear en el lugar que vio la primera pelea de boxeo, cuando luchó en un enfrentamiento en Los Ángeles contra Shane Mosley. Con una estatua del “Golden Boy” en las afueras del Staples Center en Chick Hearn Drive, este es el regreso a casa de Oscar. “Esto pone todo en perspectiva. Me recuerda todo el amor que tengo por Los Ángeles, el amor que tengo por todos los que me han apoyado todos estos años. En resumen, entraremos en ese ring y no puedo esperar “. Oscar tiene un duro desafío por delante en Vitor Belfort, ya que ya ha comenzado su preparación y parece estar en plena forma para el brasileño. “Es intenso, inteligente, el hecho es que tengo 48 años. Solo estoy haciendo todo lo posible para mantenerme libre de lesiones. La preparación ha sido todo un entrenamiento inteligente, estaré listo ”, afirmó De La Hoya. Para su oponente Belfort, tener solo una pelea profesional es el oponente ideal para que De La Hoya se enfrente a su regreso. Habiendo estado fuera del ring por más de 10 años, esta pelea se librará en peso semipesado. Belfort se convirtió en profesional en 2006, pero decidió luchar y seguir su carrera en MMA. Estudiante del juego, Belfort se entrenó en Cuba durante un año aprendiendo la escuela cubana de boxeo. Recientemente se desempeñó como compañero de entrenamiento para el peso semipesado cubano Sullivan Barrera. “Quería un desafío diferente y eso es lo que presenta Vitor Belfort. Es una leyenda, un tipo duro, un delantero, es un profesional. El hecho de que es un tipo grande ”, comentó De la Hoya. “Esto representa un desafío”. Una carrera que comenzó en 1992 luego de su victoria por la medalla de oro olímpica que lo vio renunciar a las banderas de Estados Unidos y México lo catapultó a una superestrella en las comunidades mexicana y mexicoamericana de la misma manera que Fernando Valenzuela se llevó a los fanáticos de los Dodgers y angelinos con Fernando Mania. Al igual que los Beatles y Elvis, además de ser un gran y emocionante peleador, Oscar vendió la mayoría de sus peleas debido a las damas, incluida una venta masiva en 1998 en el Sun Bowl en El Paso, Texas. Reforzando un impresionante currículum que lo ha visto ganar múltiples títulos mundiales en diferentes categorías de peso, y vence a los grandes como Julio Cesar Chavez, Genaro “Chicanito” Hernandez, Pernell Whittaker, Hector Camacho, Arturo Gatti, Ike Quartey, Fernando Vargas, Jesse James Leija, Rafael Ruelas, y ha estado en el ring con gente como Felix Trinidad, Floyd Mayweather Jr, Sugar Shane Mosley, Bernard Hopkins y Manny Pacquiao. “Me he enfrentado a grandes desafíos toda mi vida. Básicamente he estado peleando desde que tenía cinco años. He tenido todos los desafíos del libro y he luchado contra los mejores ”, afirmó De La Hoya. “Siempre he luchado contra los mejores”. Después de su última pelea, una detención unilateral ante Manny Pacquiao, De La Hoya se retiró y comenzó su papel como promotor, pero en el camino, las diferencias comerciales con su socio Richard Schaefer causaron una desagradable separación de caminos. En el camino, Oscar también ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas. “Estoy en paz ahora. Finalmente llegué aquí y ha sido una lucha. Puedo colmo de pelear y eso es lo que me encanta hacer. Me siento genial. Es por la razón correcta porque me encanta ”, dijo De La Hoya. “Es dificil de explicar. Nunca me rendí y nunca me rendiré. No puedo esperar “.Más recientemente, De La Hoya y la superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez se separaron de Golden Boy Promotions. Oscar también se ha mostrado inflexible en enfrentarse a Canelo. “El plan es hacer 3 peleas. Si todo va bien, desafíe a los mejores ”, dijo Oscar. Di lo que quieras sobre Oscar, una cosa es segura que nunca ha estado en una pelea aburrida y siempre lo deja todo en el ring. Espere que ese sea el caso el 11 de septiembre, ya que él y Belfort ya han predicho el nocaut. “Será una pelea divertida. Nadie en su sano juicio puede decir que estuve en una pelea aburrida. No hay basura hablando ni nada y sé que me va a pegar fuerte. Vamos.” Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla @SoCalBoxing COVID KOs Benn-Granados Ndou pide a Mayweather que ayude a Sudáfrica

