COVID KOs Benn-Granados Foto: Mark Robinson Matchroom Boxing Conor Benn dio positivo por COVID-19 y está fuera del evento principal del Fight Camp del sábado contra Adrian Granados. Próximamente se anunciará nueva fecha. La pelea por el título mundial de peso pluma de la AMB de Xu Can contra Leigh Wood ahora encabezará el programa del sábado en DAZN. Oscar: Hago esto por las razones correctas

