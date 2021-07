Ndou pide a Mayweather que ayude a Sudáfrica Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón mundial convertido en abogado Lovemore Ndou, quien también es miembro del Salón de la Fama de Australia y autor, está contemplando hacer una devolución del anillo para recaudar dinero para Sudáfrica. Y Anthony Mundine y Floyd Mayweather junior están en su lista de blancos. La medida de Ndou sigue a los recientes disturbios violentos y saqueos que han asolado su país de origen durante la semana pasada. “Lo hago por una buena causa”, dijo Lovemore. “No apruebo la violencia y los saqueos, pero habiendo crecido en Sudáfrica puedo entender claramente por qué la gente reaccionó de esa manera. No tuvo nada que ver con la campaña Free-Zuma. Todo se reduce a la frustración. “La gente está frustrada con un gobierno que les ha fallado durante más de 26 años. “Está claro que el Congreso Nacional Africano (“ ANC ”) ya no tiene la clave del futuro de Sudáfrica. “El partido está dividido y, como dijo una vez el decimosexto presidente estadounidense, Abraham Lincoln, ‘una casa dividida no puede mantenerse’. “Lo que está sucediendo actualmente en Sudáfrica ha tardado en llegar. Ha sido inevitable desde que Nelson Mandela dejó el cargo. Esto es lo que sucede cuando un país está dirigido por personas no calificadas. El país está descendiendo lentamente hacia la anarquía. “Lo que Sudáfrica necesita es un nuevo partido que represente al pueblo. Una fiesta que escuchará a la gente y dejará de hacer todo sobre raza. Una fiesta que ofrecerá igualdad de oportunidades a las personas. “La historia muestra que los africanos son trabajadores y cuando se les brindan las mismas oportunidades, sobresalen. No necesitan folletos gratuitos. “Lo peor que le ha pasado a Sudáfrica fue la introducción del empoderamiento económico negro. La idea detrás de esto era genial, pero al final solo los que estaban en el poder se beneficiaron. “Les permitió saborear un estilo de vida al que no estaban acostumbrados, sin tener que esforzarse por ello, por lo que al final tuvieron que robarle al público para mantenerlo. Esto es lo que llevó a la corrupción, que no es exclusiva de Sudáfrica, sino que se tolera y se considera una norma. “La gente está enojada y hambrienta, por lo que están recurriendo al saqueo. Los tiempos difíciles exigen medidas duras. “Solo hay dos razones por las que la gente sigue votando por el ANC. El primero, el hecho de que es el partido que les permitió saborear la libertad cuando derrocó al antiguo régimen racista en 1994. Y solo por eso, el pueblo le sigue siendo fiel. “En segundo lugar, actualmente no hay otro partido mejor por el que votar, de ahí mi argumento de que Sudáfrica necesita un nuevo partido en el que la gente pueda confiar. “La historia ha demostrado que los africanos son grandes liberadores y luchadores por la libertad, pero simplemente no pueden gobernar un país. “Lo tiran por un desagüe. Destruyen todo por la corrupción y el autoenriquecimiento. “La situación actual (disturbios y saqueos) es desalentadora, frustrante y desalentadora. Es lo último que necesita el país en un momento como este, cuando su economía necesita una reactivación durante la pandemia de Covid-19. Y a menos que nosotros, como pueblos del mundo, proporcionemos ayuda, reconstruir y restaurar lo que ha sido destruido llevará años. “Por esa razón, hago un llamamiento al mundo para que ore por Sudáfrica y eche una mano cuando sea posible”. Ndou publicó recientemente su autobiografía en Sudáfrica titulada “AMOR DURO: Cómo un vecino de Limpopo se convirtió en un campeón mundial convertido en abogado” y está en conversaciones con su editor sobre la donación de un porcentaje de las ganancias para la reactivación de la economía sudafricana. “El dinero se destinará a ayudar a todos los empresarios que perdieron sus negocios durante el saqueo”, agregó Ndou. “Y a cambio, esto permitirá que aquellos que perdieron sus trabajos puedan recuperarlos. “Además, tengo la intención de participar en una serie de exhibiciones de boxeo o incluso peleas reales para recaudar dinero para esta buena causa. “Ya tengo un promotor en Australia que está dispuesto a hacer que esto suceda. Estoy preparado para poner en riesgo mi salud y viajar a cualquier parte del mundo para luchar contra cualquiera para salvar mi país de nacimiento. “He estado hablando con Anthony ‘The Man’ Mundine y me ha indicado que está dispuesto a ser parte de esta gran causa. “Mundine es conocido por su trabajo humanitario y su defensa de los pueblos indígenas en Australia y respeto al hombre por eso. “Yo diría que es una cosa que tenemos en común. Hago mi papel proporcionando servicios legales pro bono a los pueblos indígenas de Australia. “Una exhibición contra Mundine podría generar mucho dinero. Mundine puede quedarse con todo lo que haga con él o donarlo a una organización benéfica de su elección, incluida Sudáfrica. “Pero todas mis ganancias se destinarán a reactivar la economía sudafricana. Pero conociendo a Mundine y su amabilidad, no tengo ninguna duda de que también donará para esta buena causa. “También en el radar están Floyd Mayweather, Jeff Horn y Ricky Hatton. Floyd se trata de ganar dinero. Podemos hacer una exhibición o una pelea real y él puede quedarse con su dinero si quiere. Hace unos años, Mayweather viajó a Sudáfrica y fue tratado como un miembro de la realeza. “Le pagaron cientos de miles de dólares solo por presentarse. “Ahora es el momento de que él devuelva el favor. Haré que mi equipo se comunique con su manager Al Haymon y veamos si podemos armar esta pelea / exhibición. “Hice sparring con Floyd en el pasado cuando lo ayudé a prepararse para su pelea contra Ricky Hatton y seguramente él sabe que seré un oponente mucho mejor que Connor McGregor o el YouTuber con el que luchó en la última ocasión. Y según su última actuación, incluso podría vencerlo. “Además de eso, los sudafricanos y australianos siempre han apoyado a Estados Unidos a lo largo de sus luchas. El Movimiento Vidas Negras, por ejemplo, tras la muerte de George Floyd. “Estuvimos juntos con nuestros hermanos y hermanas estadounidenses. Ahora estamos pidiendo ayuda a cambio. Esta es una oportunidad para que Floyd haga el bien con sus hermanos y hermanas en África. Habla de ser la CABRA, así que es hora de demostrarlo. Ali era la CABRA y lo demostró luchando en Zaire. No le estoy pidiendo a Floyd que vaya a pelear conmigo en Sudáfrica. Podemos hacerlo en cualquier lugar de Estados Unidos. Y no le estoy pidiendo que le dé su dinero a Sudáfrica. Todo lo que le pido es que luche por una buena causa y pueda quedarse con cada dólar que gane. “Ricky Hatton ha estado hablando recientemente de un regreso. “Tenemos asuntos pendientes. En 2007 renunció al título mundial de peso welter ligero de la FIB para evitar pelear conmigo. Podemos hacer una exhibición o tener una pelea real y él puede ganar mucho dinero que puede quedarse y / o donar un porcentaje a Sudáfrica si así lo desea. “Hatton y yo tenemos estilos que harían una gran pelea. Será una pelea de acción de principio a fin. “También estoy configurando una página de ‘GoFundMe para Sudáfrica donde el público puede hacer donaciones”. Oscar: Hago esto por las razones correctas Las ultimas del boxeo mundial

