Roy Jones Jr. Boxing returns to the neon lights of Las Vegas on Friday at Red Rock Hotel and Casino. Headlining the beIN Sports-televised card will be unbeaten bantamweight Max “Baby Faced Assassin” Ornelas (11-0-1, 4 KOs) against Raymond Tabugon (20-8-1, 10 KOs). In the co-feature, super lightweight Kendo “Tremendo” Castaneda (13-0, 7 KOs) meets Jesus “Chuy” Gutierrez (14-2-1, 4 KOs).