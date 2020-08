OMB ordena Navarrete-Villa por título mundial pluma El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ha seleccionado a Rubén Villa como el primer contendiente disponible en la división de peso pluma y ordenó el inicio de negociaciones con el equipo de Emanuel Navarrete por el campeonato vacante de peso pluma de la OMB. Navarrete estaba originalmente programado para enfrentarse a Jesse Magdaleno, pero Magdaleno se retiró de las conversaciones citando su insatisfacción con la oferta económica. Villa tiene un récord de 18-0 con 5 KOs y actualmente está clasificado como WBO # 3. Resultados desde Sonora, Mexico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.