Ocampo, Aguilar encabeza evento en la Ensenada, BCN El ex retador al título welter Carlos “Chema” Ocampo y el invicto súper ligero Omar “Pollo” Aguilar encabezan un evento de Promociones Zanfer el sábado por la noche en el Gimnasio “Óscar Tigre García” en Ensenada, BCN, México. Ahora haciendo campaña en el super welter, Ocampo (26-1, 16 KOs) se enfrenta a Adolfo Mauricio “Fofi” Moreschi (11-4, 7 KOs), mientras que Aguilar (15-0, 14 KOs) se enfrenta a Kelynier Salazar (16-0- 1, 11 KOs). Ambas peleas están programadas para diez rounds. Danny García vs Ivan Redkach el 25 de enero en el Barclays Center en Brooklyn WBC nombra a Donaire como retador obligatorio del peso Gallo Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.