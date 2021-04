Nuevo oponente para Munguia para el 23 de abril en el Paso, Texas El contendiente de peso mediano D’Mitrius “Big Meech” Ballard (20-0-1, 13 KOs) intervendrá para enfrentar a Jaime Munguia (36-0, 29 KOs) por el título Intercontinental de la OMB luego de que Maciej Sulecki se viera obligado a retirarse pelea debido a una lesión. El evento ahora tendrá lugar el viernes 23 de abril en el Don Haskins Center de la Universidad de Texas en El Paso y se transmitirá en vivo por DAZN en todo el mundo, excepto México. “D’Mitrius Ballard se ha merecido una oportunidad como esta desde hace un tiempo”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “Esta es la oportunidad de finalmente demostrarle al mundo que está listo para los mejores jugadores de la división. Deseamos a Maciej Sulecki una pronta recuperación, pero también queremos enfatizar que Ballard no es un mero reemplazo. Es una amenaza real “. Conferencia de prensa final de Smith-Vlasov en Oklahoma Conferencia de prensa final Benn-Vargas en Londres

