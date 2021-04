Conferencia de prensa final Benn-Vargas en Londres Los pesos welter Conor Benn (17-0, 11 KOs) y Samuel Vargas (31-6-2, 14 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final antes de la acción del sábado en el Copper Box Arena de Londres, transmitida en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y en DAZN en los EE. UU. Benn está defendiendo su título continental de la AMB contra Vargas. Conor Benn: “Este es definitivamente uno para los fanáticos. Estoy masticando un poco; Esta es una pelea que he estado convocando durante mucho tiempo y esta es otra pelea en la que puedo mostrar mis niveles y experiencia. “Puedes juzgarme por mi última actuación, o por la actuación anterior, pero siempre estoy evolucionando y aprendiendo de las peleas anteriores y de los errores que cometí. Este es el tipo de pelea en la que realmente demuestro de lo que soy capaz. “No conocemos el techo de mi carrera, no sabemos dónde está el límite porque entré al juego crudo e ingenuo. Estoy aprendiendo y planeo mostrar todo eso el sábado por la noche. “Si ves las peleas de Vargas, él entra y lo trae, pero yo también. Por supuesto, ha probado a un nivel más alto y tiene más experiencia que yo, pero todos los que luche en el futuro van a tener experiencia conmigo, yo Siempre entraré en la pelea el peleador menos experimentado debido a mi falta de experiencia como aficionado, porque solo tengo 24 años. “La gente cuestionará eso, es mi trabajo demostrarles que están equivocados, es mi trabajo entrar allí y hacerle un número el sábado por la noche. Va a ser mi trabajo nocturno más duro, sé lo que trae, es un sudamericano duro al que le encanta pelear y pelea con el corazón en la manga. Tienes que darle crédito donde se merece. “Me siguen preguntando ahora sobre otras peleas, cometí el error una vez en mi carrera mirando más allá de los oponentes y mire lo que sucedió. Golpeé la plataforma dos veces y resultó ser el trabajo nocturno más difícil de mi carrera. Estoy completamente enfocado en Vargas; Sé lo que aporta y está ahí para ganar y mostrarme cómo se hace. “He estado entrenando duro para esta pelea; He estado trabajando duro y visualizando esta pelea y estoy listo para comenzar. Lo que sea que traiga, lo igualaré, será un tiroteo en algún momento de esta pelea. “Cada vez que hemos dicho que es una prueba, la he pasado con gran éxito. Con Koivula, la gente me estaba descartando de nuevo, diciendo que tenía demasiada experiencia, y luego lo que sucedió. Me enfrenté de nuevo a Sebastian Formella y lo que pasó. Estoy a la altura de la ocasión y estaré a la altura de la ocasión, me aseguraré de estar a la altura. “Tony me ha entrenado más duro que nunca para este campamento. Realmente me empujó; No suelo decir que necesito un descanso, pero necesitaba algunos en este campamento. Cuando se habla de sacrificios, intente cuatro años, no estar con la familia, eso es realmente difícil. “Mi pequeño hijo ahora, solo tuvimos unos días libres cuando nació para pasar tiempo con él, por lo que tu mente y tus emociones todavía están en la lucha. Incluso cuando lo sostengo, pienso en la pelea. Sacudiéndome en sueños por la pelea. Después de esto, será agradable sentarme y relajarme emocionalmente con mi nueva familia “. Samuel Vargas: “Estoy bendecido, estoy feliz y tuve un buen campo de entrenamiento. Siento que todo ha encajado para que tenga un gran espectáculo el sábado por la noche. He puesto mi corazón y mi alma en este campo de entrenamiento, trabajando con Bones Adams. Tengo muchas rondas en el gimnasio y estoy muy emocionado de estar aquí. El momento está aquí, es el momento. “Realmente no comparo, yo tenía 24 años una vez, era joven una vez y cuando me miro a mí mismo entonces y ahora, simplemente me río. Creo que le aporto demasiado al ring. “Es un poco triste que no tengamos fanáticos en el lugar, estaba deseando tener muchos fanáticos allí porque habría sido una gran energía, lo necesitas. Los fans de Londres tienen mucho amor y apoyo, por lo que estoy agradecido. “Esta es una pelea amigable para los fanáticos, él pelea, yo lucho hasta el final. Lucho por mi familia, por todo lo que tengo, por el deseo de ganar y ser mejor en la vida y en el boxeo, hay tantos motivos por los que tengo que luchar. “Nunca pongo excusas, incluso en mis derrotas, siempre trabajo duro en el campo de entrenamiento. En esta pelea en particular, no he visto a mi familia ni a Lee en dos meses. Todo el mundo me sigue diciendo lo concentrado y motivado que estoy porque es todo lo que he hecho, no hay nada más que hacer que boxear, estudiar, conocer a mi enemigo y hacer mi trabajo ”. Nuevo oponente para Munguia para el 23 de abril en el Paso, Texas Eliminatoria en la FIB de Harris-Sandoval el 14 de mayo en Inglaterra

