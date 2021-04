Eliminatoria en la FIB de Harris-Sandoval el 14 de mayo en Inglaterra Jay Harris (18-1, 9 KOs) se enfrentará a Ricardo Sandoval (18-1, 13 KOs) en una eliminatoria final por el título de peso mosca de la FIB el 14 de mayo en el Estadio de la Universidad de Bolton en Bolton, Inglaterra. El evento será transmitido por ESPN + en los Estados Unidos Harris recientemente. llegó a la distancia con el campeón del CMB, Julio César Martínez, en una apuesta por el título mundial, mientras que Sandoval entra con cinco victorias consecutivas por nocaut. El ganador de la pelea será el retador obligatorio por el título de peso mosca de la FIB, que se disputará a finales de este mes mientras Moruti Mthalane defiende su cinturón contra Sunny Edwards. Conferencia de prensa final Benn-Vargas en Londres Boxeo profesional en Vero Beach este sábado

