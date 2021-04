Conferencia de prensa final de Smith-Vlasov en Oklahoma Joe Smith Jr. y Maxim Vlasov se enfrentaron antes de su choque por el título mundial vacante de peso semipesado de la OMB el sábado por la noche en Osage Casino en Tulsa, Oklahoma, por ESPN. Joe Smith Jr: “Estaba 100 por ciento listo para volver en febrero, pero está bien. Tuve tiempo para disfrutar el día de mi boda y ahora estoy lista para irme una vez más. Sé a lo que me enfrento. Es un tipo ocupado y agresivo con mucha experiencia, pero me he preparado bien y voy a dar el 100 por ciento de mí para salir victorioso. “Convertirse en campeón mundial y escuchar las palabras ‘¡y nuevo!’ va a ser una sensación increíble. Esto es todo por lo que he estado trabajando desde que tenía 15 años ”. Maxim Vlasov: “Estoy seguro de que no verá óxido en los anillos en todo este tiempo. Me he estado preparando bien. He estado perfeccionando mis habilidades y estoy listo para darlo todo, al 100 por ciento. Me siento igual que un boxeador más joven que tiene menos experiencia porque esta es una gran oportunidad para mí. Es una gran responsabilidad, un gran riesgo. Estoy muy emocionado y motivado por esta pelea. “Me tomé la preparación en serio, vi muchas de sus peleas y aprendí algunas cosas. No me gusta hablar de sus puntos más débiles o fuertes o divulgar estrategias o planes relacionados con la pelea “. Nuevo oponente para Munguia para el 23 de abril en el Paso, Texas

