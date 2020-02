Navarrete un gran favorito 50:1 sobre Santisima para retener su titulo OMB el sábado Emanuel “Vaquero” Navarrete (30-1, 26 KOs), el campeón más ocupado del boxeo realizara su quinta defensa del título mundial super gallo de la OMB en nueve meses contra Jeo Santisima (19-2, 16 KOs) el sábado en el evento de Fury-Wilder PPV. Navarrete, de 25 años, ha ganado todas sus defensas hasta el momento por nocaut (contra Isaac Dogboe, Francisco de Vaca, Juan Miguel Elorde y Francisco Horta). Él es tanto como un favorito de 50:1 para vencer este sábado a Santísima el clasificado por la OMB # 4. Santisima, de 23 años, perdió dos de sus primeros cuatro combates, pero ganó 17 consecutivos con 15 de ellos por KO. Todos los combates de Santisima hasta ahora han sido en Filipinas. Nicaragüense Rosales ex campeon del WBC reaparece el 13 de marzo en Florida

