Mega evento de boxeo en Santo Domingo el 22 de julio Por Robert Coster Domini Boxing Promotion ha anunciado una cartelera internacional de 16 combates que tendrá lugar el 22 de julio en Santo Domingo, República Dominicana. Las peleas principales comprenden lo siguiente: El ex campeón mundial interino de la AMB, Félix Valera (19-5, 16 KOs) vs. Felipe Romero (21-20-1, 13 KOs), México, en peso semipesado. El ex retador al título mundial Lenin Castillo (22-4-1, 17 KOs) vs. Wilson Santana (14-3, 9 KOs), en peso crucero. El dos veces retador al título mundial Thomas Dulorme (25-6-1, 16 KOs), Puerto Rico, vs. Abrahan Peralta (19-11, 11 KOs), en peso welter. Otros combates: Ernesbadi Begue (6-0, 5 KOs), Cuba, vs. Ronald Gonzalez (8-1, 8 KOs), Venezuela, semipesado

Sanderson Diaz (15-0, 12 KOs) vs Angel Yomar Mateo (22-1, 18 KOs), peso semipesado.

Nike Theran (16-0, 11 KOs), Colombia, vs. Gustavo Pina Melgar (11-3-2, 5 KOs), México en superpluma.

