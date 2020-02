Mauricio Sulaiman: Lo mejor de 2019 en el mundo del boxeo Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México LEYENDA. El astro estadounidense Kobe Bryant tuvo una destacada carrera en los Lakers de Los Ángeles, en la NBA. Foto: AP Tragedia comparable con la noticia del fallecimiento Roberto Clemente, pelotero Puertorriqueño, quien viajaba en avión en una misión humanitaria para hacer entrega de alimentos a zonas marginadas y víctimas del terremoto en Managua en 1972. También equiparable con esa mañana del 12 de agosto de 1982, cuando el mundo amaneció con la noticia del fallecimiento del campeón mundial Salvador Sanchez, quien murió a los 23 años. Ha sido grandioso ver los homenajes rendidos en su honor por la comunidad del deporte mundial. Descanse en paz, Kobe Bryant, su hija Gianna y los demás tripulantes de la nave. PRÓXIMA ELECCIÓN Estamos en el proceso de votación para los premios a lo mejor del 2019, y contrario a las prácticas añejas de hacer votación cerrada por la junta de gobierno, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha decidido abrirlos a los aficionados para que así se determine lo más destacado de la actividad del año pasado. Hay diversas categorías y hemos ya integrado a las mujeres en todas y cada una de ellas; creemos en su poder y merecen el reconocimiento absoluto en todos los ámbitos del boxeo y en general. A continuación encontrarán las categorías y los candidatos correspondientes: Boxeador del Año Saúl Álvarez

Vasyl Lomachenko

Errol Spence

Deontay Wilder

José Carlos Ramírez

Josh Taylor Boxeadora del Año: Katie Taylor

Claressa Shields

Jessica McCaskill

Franchón Crews-Dezurn

Amanda Serrano

Mariana Juárez Pelea del Año (varonil): Spence-Porter

Charlo-Harrison

Makabu-Papin

Taylor-Prograis

Pascal-Jack

Dirrell-Yildirim Pelea del Año (femenil): Persoon-Taylor

Serrano-Hardy

Shields-Hammer

Crews-Dezurn-Cornejo II

Juárez-Fernández

Martínez-Chávez Nocaut del Año (varonil): J. C. Ramírez-Maurice Hooker

S. Álvarez-S. Kovalev

C. Smith-H. N’damn

J. C. Martínez-A. Selby

D. Wilder-D. Breazeale

D. Wilder-L. Ortiz II Función del Año (varonil): Álvarez-Kovalev

Prograis-Taylor

Inoue-Donaire

Smith-N’Dam /

Taylor-Persoon

Wilder-Ortiz II

Spence Jr.-Porter Función del Año (Femenil): Shields-Hammer

Hardy-Serrano

Martínez-Chávez

Wahlstrrom-Jeffrey

Rupprecht-Quintero

Zarika-Mercado II Hay más categorías como: en Revelación del Año (varonil y femenil), Regreso del Año (varonil y femenil); Entrenador del Año, Prospecto del Año (varonil y femenil), Premio Humanitario, Pelea Dramática, Rendimiento del Año y Premios Honorarios. Puedes votar en el sitio: www.wbcboxing.com ¿SABÍAS QUE…? Miguel Alacrán Berchelt nació en Cancún, Quintana Roo, y se convirtió en el segundo campeón mundial de dicho estado, después de Rudy López. Actualmente hace mancuerna con Yesenia La Niña Gómez, y ese hermoso lugar de nuestro país está representado en la rama varonil y femenil con tremendos monarcas del WBC. Berchelt será, si todo sale como él desea, un fuerte candidato para peleador de 2020, pues tiene ante sí compromisos de gran importancia. ANÉCDOTA DE HOY El futbol americano fue de gran agrado para mi papá. De ahí nació mi pasión por los Cowboys de Dallas. Después de esos tres campeonatos en cuatro años en los 90, y los muy malos años desde entonces, mi papá tomó gran simpatía por algunos jugadores, principalmente por los quarterbacks. Peyton Manning le encantaba; Tom Brady lo vio enfilarse como uno de los grandes, pero su consentido fue Aaron Rodgers. ¿Por qué? Mi papá le veía un gran parecido al famoso mariscal de campo con su nietecito Gilberto Alejandro. Le llamaba todos los domingos a decirle: “Hola, mijito precioso. Te estoy viendo en la tele con los Packers de Green Bay”. Y soltaban la carcajada juntos. DOBLE. El quarterback de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, se parece a un familiar de los Sulaimán. Foto: Especial Hoy es día de Super Bowl. Día que muchas veces disfruté junto con mi papá, y estaré pensando mucho en él. Aún y cuando siempre me decía que las defensivas son las que ganan los campeonatos, creo que él hubiera escogido a Chiefs de Kansas City, pues Pat Mahomes hubiera sido admirado y seguido por Don José. Voy Kansas, 34-23. Un éxito la 7ma Edición de Carreras de Campeones ¨Don Jose Sulaiman¨ en CDMX Futuro WBA Champions Camp en pleno apogeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.