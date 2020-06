Mauricio Sulaiman: El abuso del poder en las mentes pequeñas Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El Consejo Mundial de Boxeo ha revolucionado este deporte, implementando medidas para hacerlo más seguro para los peleadores, así como para mejorar las dinámicas del deporte en general, haciendo las modificaciones precisas a reglamentos para lograr justicia, y modernizando el boxeo para llevarlo a los niveles de los demás deportes, utilizando la tecnología que es ahora una realidad y sirve para maximizar la justicia en las acciones. La resistencia al cambio es la que normalmente domina; los tradicionalistas gustan de querer que todo sea como algún día fue y rechazan de inmediato la posibilidad de siquiera estudiar y analizar las modificaciones propuestas. Hay algunos que, aprovechando su posición, abusan del poder que éste les da, e inclusive toman acciones para bloquear la posibilidad de cualquier variación. José Sulaimán lideró al Consejo Mundial de Boxeo con una incansable pasión por mejorar el deporte de sus amores. Don José fue visionario, siempre vio lo que pocos pudieran siquiera imaginar y luchó con determinación para conseguir romper esos paradigmas que mantuvieron al boxeo en la obscuridad durante décadas. Las decisiones tomadas por el WBC han salvado muchas vidas, han dignificado al boxeador y garantizado una vida digna después de su carrera en el ring. Los cambios más importantes, sin duda alguna, son aquellos que, por medio de estudios médicos, determinaron cursos de acción para hacer este deporte más humano, con recomendaciones específicas basadas en la ciencia. El bajar de 15 a 12 rounds fue una recomendación que nació de los estudios que el WBC patrocino en UCLA. Se determinó la gravísima condición en la que un peleador podría encontrarse en esos últimos tres rounds, donde la fatiga y la deshidratación los llevaban a combatir con alto riesgo de sufrir lesiones cerebrales y, en ocasiones, la muerte. El cambiar el día del pesaje oficial, para que sea uno antes del combate, fue otro de los grandes logros. La deshidratación que el peleador sufre para dar el peso oficial es, en muchas ocasiones, dramática. Ese día en el que se rehidrata, donde logra dormir en calma, sin la angustia de saber si dará el peso, y la recuperación general del cuerpo y cerebro, ha sido quizá el más importante cambio en la historia del boxeo. Además, el WBC lleva más de 10 años usando la repetición instantánea (instant replay) en el boxeo; pese a ello, hemos experimentado terrible resistencia en algunos países. También se implementó el anuncio de las puntuaciones oficiales al término del cuarto y octavo rounds, con la misma oposición, y ésa ha sido la dinámica en el mundo actual, donde la resistencia al cambio se manifiesta, y el abuso de poder, basado en el ego y el protagonismo, mata la buena evolución del boxeo. Hoy, teniendo la seguridad como la única prioridad para el boxeo, al celebrar eventos sin público, y siendo un factor importante para limitar el número de personas que participan en el evento, el WBC ha ajustado el "Sistema de evaluación remota", que se ha utilizado en los dos últimos años, para evaluar y entrenar a los oficiales del ring, en una solución para eventos durante las condiciones actuales. El programa de televisión: Volvemos con Punch fue transmitido por Televisión Azteca en México, ESPN en Estados Unidos y Knockout ESPN en toda América Central y del Sur. Anoche fue la segunda ocasión en la que los jueces oficiaron de manera remota, con tres desde el estudio de televisión y tres más desde casa, en Estados Unidos. Las seis tarjetas de los jueces son oficiales. ¿SABÍAS QUE? La primera pelea celebrada a 12 rounds causó gran controversia en el mundo del boxeo. Fue el 19 de marzo de 1983 cuando se enfrentaron Milton McCrory contra Colin Jones, por el título vacante de peso welter del WBC en Reno, Nevada. ¡Esta pelea resultó en empate! El segundo combate fue el 13 de agosto del mismo año, en Las Vegas, y McCrory se coronó como nuevo campeón mundial WBC. ANÉCDOTA DE HOY En septiembre de 2001 el mundo fue sacudido cuando un acto terrorista golpeó a Estados Unidos. Tras un par semanas de gran incertidumbre, se celebró el primer acto público en Nueva York. Félix Trinidad combatió contra Bernard Hopkins. Mi papá iba a volar precisamente ese 11 de septiembre para estar en la gran pelea de unificación de peso medio. Todos en la familia le rogamos que no fuera a NY por temor de que hubiera otro atentado, pero él simplemente nos miró y nos dijo: “El boxeo es el deporte que une al mundo; es siempre el que da el paso necesario para demostrar la grandeza de la humanidad, y tengo que estar ahí con nuestro campeón en este compromiso histórico”. Tomó el vuelo y eran siete pasajeros en total. Se celebró la función, con Don José presente, y Hopkins noqueó en 10 rounds al entonces invicto Tito Trinidad, ante un lleno en el Madison Square Garden. POR MAURICIO SULAIMÁN PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO @WBCMORO

