Masternak vence a Whateley en eliminatoria de la FIB En una eliminatoria de peso crucero de la FIB, el #5 de la FIB Mateusz Masternak (47-5, 31 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto #10 Jason Whateley (10-1, 9 KOs) el sábado por la noche en Nosalowy Dwór en Zakopane. Polonia. Las puntuaciones fueron 119-108, 118-109, 117-110. Masternak derribó a Whateley en la séptima ronda. Masternak es ahora el retador obligatorio de la FIB para el actual campeón mundial Jai Opetaia. El dos veces ex campeón de peso crucero de 41 años, Krzysztof “Diablo” Wlodarczyk (61-4-1, 41 KOs) anotó un KO en el sexto asalto sobre César Hernán Reynoso (17-18-4, 8 KOs). Reynoso abajo tres veces. Paul derriba y vence a la leyenda de UFC Anderson Silva El excampeón Gaballo vence a Sueño en Filipinas Like this: Like Loading...

