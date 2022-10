Paul derriba y vence a la leyenda de UFC Anderson Silva El boxeador de YouTube Jake “The Problem Child” Paul (6-0, 4 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre la leyenda de UFC de 47 años Anderson “The Spider” Silva (3-2, 2 KOs) en ocho asaltos en una pelea en un peso pactado de 187 libras el sábado por la noche en el Desert Diamond Arena, en las afueras de Phoenix, Arizona. Paul parecía encaminado a una victoria por decisión cuando derribó a Silva en la ronda final. Silva se recuperó después de la caída, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 77-74, 78-73, 78-73. “Estábamos peleando en el clinch, y lo atraparon al salir”, dijo Paul sobre la caída. “Recibió tantos golpes duros durante toda la pelea. El tipo es un perro de verdad. Ves lo que le sucede a todos los demás que son golpeados con eso. Es el tipo más duro del mundo, pero yo lo quería más. Soy un perro de verdad y lo dejé todo en el ring”. El invicto peso ligero de 18 años Ashton “H2O” Sylve (8-0, 8 KOs) superó rápidamente al ex contendiente Braulio Rodríguez (20-5, 17 KOs). Un gancho de izquierda corto terminó con Rodríguez después de solo 61 segundos. WBC #9, WBA #12 peso gallo Alexandro “El Peque” Santiago (27-3-5, 14 KOs) obtuvo la victoria cuando WBO #13, IBF #14 Antonio “Carita” Nieves (20-4-2, 11 KOs) no pudo ‘t continuar después de la séptima ronda. Santiago se estaba haciendo cargo de la pelea cuando terminó la pelea. Esta fue una revancha de un empate de 2016. El luchador de MMA Uriah Hall y la ex estrella de la NFL, el corredor Le’Veon Bell, hicieron su debut profesional en una pelea de cuatro asaltos en peso crucero contratada en 195 libras. Hall superó a Bell por puntajes de 40-36 3x en una pelea que nunca se calentó hasta los últimos segundos. El luchador de UFC Chris Avila prácticamente derrotó a la personalidad de Internet profesional debutante “Doctor Mike” Varshavski en una pelea de cuatro asaltos de peso crucero contratada en 185 libras. Las puntuaciones fueron 40-36 3x. Otros resultados:

Danny Barrios Flores TKO6 Edgar Ortiz Jr. (peso súper gallo)

Shadasia Green TKO5 Ogleidis Suarez (peso súper mediano femenino)

Jeremiah Milton TKO5 Quintin Sumpter (peso pesado) Zepeda vence a Díaz y Muciño gana título mosca de la FIB en San Diego Masternak vence a Whateley en eliminatoria de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.