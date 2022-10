El excampeón Gaballo vence a Sueño en Filipinas El excampeón mundial Reymart Gaballo (25-1, 21 KOs) vuelve a la senda del triunfo al derrotar a su compatriota Ricardo Sueño (11-7-4, 4 KOs) en el segundo asalto de su pelea del sábado en el Gimnasio Lagao de la ciudad General Santos. Gaballo entró bruscamente y comenzó a lanzar golpes precisos a la cabeza de Sueño, derribandolo con un derechazo directo a la sien en el primer asalto. Sueño fue más agresivo en el segundo asalto, pero un volado de derecha a la cabeza lo mandó de regreso a la lona. Ambos peleadores participaron en un buen intercambio cuando un gancho de izquierda al cuerpo derribó a Sueno por tercera vez. En los últimos segundos del round, otro derechazo a la cabeza derribó a Sueno por cuarta vez. El árbitro Almar Odiong decidió que ya había visto suficiente y desechó la pelea. Con la victoria, Masternak vence a Whateley en eliminatoria de la FIB Resultados desde Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.