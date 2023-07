Makhmudov vence a Akpejiori en Toledo, Ohio Por Brad Snyder en ringside El invicto WBC # 5, WBA # 5 peso pesado Arslanbek “The Lion” Makhmudov (17-0, 16 KOs) destruyó previamente al invicto 6’8 Raphael Akpejiori (15-1, 14 KOs) el sábado por la noche en el Huntington Center en Toledo, Ohio . Makhmudov derribó a Akpejiori dos veces en la primera ronda y la pelea se detuvo después de una tercera caída en el segundo round. El tiempo era 1:43. Makhmudov retuvo su título NABF. Anderson vence a Martin en Toledo, Ohio y permanece invicto Esquiva Falcao habla sobre su controversial derrota por título de la FIB en Alemania Like this: Like Loading...

