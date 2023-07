Anderson vence a Martin en Toledo, Ohio y permanece invicto Por Brad Snyder en ringside El invicto WBO # 7, WBA # 8, WBC # 9 peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (15-0, 14 KOs) recorrió la distancia por primera vez contra el ex campeón de peso pesado de la FIB “Prince” Charles Martin (29-4 -1, 26 KOs) el sábado por la noche en el Huntington Center de Toledo, Ohio. Anderson aplicó presión desde el primer momento. Martin, quien tomó la pelea con doce días de anticipación, se mantuvo de pie tratando de contraatacar. Anderson derribó a Martin al final de la tercera ronda con una mano derecha. Martin comenzó a mantenerse firme en la ronda cinco y tuvo una gran ronda con numerosas conexiones limpias. Anderson superó a Martin detrás de su jab después de eso. La pelea fue de diez con Anderson prevaleciendo por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 98-91, 99-90, 99-90. Makhmudov vence a Akpejiori en Toledo, Ohio Like this: Like Loading...

