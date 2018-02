Luis Ortiz: Soy diferente a los demás que ha enfrentado Wilder

El invicto peso pesado Luis “The Real King Kong” Ortiz tuvo algunos comentarios cuando se acerca a su primera oportunidad de título mundial contra el Campeón mundial de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder el 3 de marzo en vivo por SHOWTIME del Barclays Center en Brooklyn, NY.

Deontay Wilder: “Está hablando demasiado. Tendrá que respaldar eso en el ring. Él dice que va a matar a ‘King Kong’. Me va a noquear. Quiero verlo intentarlo. No soy como esos otros tipos con los que se ha enfrentado. Soy un verdadero boxeador. Resistente y con mucha experiencia. He estado peleando desde que tenía 10 años. Él no me intimida. Su charla de basura me hace reír. Es solo un montón de ruido. Tengo hambre. Estoy haciendo esto por mi familia. Mejor que me tome en serio porque va a encontrarse en el lienzo antes de que él lo sepa. Voy a mostrarle al mundo quién es “King Kong”.