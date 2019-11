Luis Ortiz promete noquear a Wilder FacebookTwitterReddit El contendiente de peso pesado de 40 años, Luis “King Kong” Ortiz, mostró a los medios algo de lo que tiene reservado para el campeón mundial de peso pesado del WBC, Deontay Wilder antes de su revancha PPV el 23 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Luis Ortiz: “No sé si Deontay mejorará para esta pelea, pero definitivamente seré una versión aún mejor de mí mismo el 23 de noviembre. Si tengo esa oportunidad como la tuve en la última pelea, no lo haré. va a dejar de golpear hasta que termine. Voy a buscar y destruir. “Nuestro mantra es, él renuncia, ellos renuncian por él, tú lo haces renunciar o lo noqueas. Cualquiera de esos cuatro nos está ganando. “Lo dije antes y lo diré nuevamente, esta pelea terminará en un nocaut. O lo estoy noqueando, o me está noqueando … pero no me está noqueando “. Donaire listo para Inoue en Japón

