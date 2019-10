Donaire listo para Inoue en Japón Por Joe Koizumi

Fotos: Naoki Fukuda El súper campeón de las 118 libras de la AMB, Nonito “Filipino Flash” Donaire (40-5, 26 KOs) llegó a Japón el miércoles para enfrentarse al campeón de peso gallo regular invicto de la AMB, Naoya Inoue (18-0, 16 KOs) en la final de los torneos de la WBSS en Saitama, Japón, el 7 de noviembre.



Donaire de 36 años, diez años mayor que Inoue, participó en un entrenamiento público y demostró su buena forma en Tokio el lunes. Nonito dijo: “Será una confrontación de lo mejor contra lo mejor. Me siento como antes de abrir un regalo de Navidad “. El Filipino Flash había estado entrenando en Las Vegas, y luego se mudó a su lugar natal, Filipinas, para su preparación final durante un par de semanas. Ex campeon WBC Donny Lalonde elige al ganador de Canelo-Kovalev

