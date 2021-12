Lomachenko: no voy a decir si soy el numero uno El ex campeón mundial de tres pesos Vasiliy Lomachenko (15-2, 11 KOs) está decidido a regresar a la cima del montón de peso ligero. Lomachenko pelea contra el ex campeón mundial Richard Commey en un evento principal de 12 asaltos en el Madison Square Garden por ESPN el sábado. George Kambosos Jr.recientemente apostó su reclamo como el mejor perro de la división con la decisión dividida del mes pasado sobre Teofimo López, quien derrocó a Lomachenko por decisión unánime en octubre de 2020. La victoria de Kambosos sacudió la imagen del peso ligero, y Lomachenko apunta a hacer una declaración audaz el sábado noche. Lomachenko dijo: “Richard Commey tiene un gran poder, alcance y experiencia. Este es un desafío interesante para mí, y sé que es una pelea que los fanáticos están emocionados de ver. “Estoy 100 por ciento saludable y lista para la noche del sábado. No puedo esperar. El Madison Square Garden es como un segundo hogar para mí. Tantos grandes momentos de mi carrera han tenido lugar en el Madison Square Garden. Gané el título de peso ligero contra Jorge Linares en esa arena, por lo que regresar allí me trae muchos buenos recuerdos. “No voy a decir si soy el peso ligero número uno. Esa es una pregunta para los fanáticos. Siempre quiero mostrar mis habilidades en el ring y espero que los fanáticos disfruten de lo que hago. “Podemos discutir mi futuro después del sábado por la noche. Por supuesto, Kambosos es una pelea que me gustaría. Es el nuevo campeón y tuvo una gran actuación ante López. Pero Commey merece toda mi atención, y esa es la tarea en la que estoy concentrado ahora. “Mis objetivos me mantienen motivado, uno de los cuales es convertirme en campeón indiscutible. Commey es uno de los luchadores más peligrosos de la división, y él es el que se interpone en mi camino “. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo como motor de vida Conferencia de prensa inicial de Taylor-Catterall

