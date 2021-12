Conferencia de prensa inicial de Taylor-Catterall La rivalidad centenaria entre Escocia e Inglaterra reavivó hoy en Edimburgo cuando el orgullo caledonio Josh Taylor (18-0, 13 KOs) se enfrentó al retador inglés Jack Catterall (26-0, 13 KOs) hoy en el Castillo de Edimburgo, la emblemática fortaleza escocesa. que ha sido testigo de muchos choques anglo-escoceses en sus mil años de historia. El choque entre el indiscutible campeón superligero Taylor y el retador obligatorio Catterall se llevará a cabo el 26 de febrero en el OVO Hydro Arena de Glasgow. JOSH TAYLOR

“Desde que tenía 15 años soñaba con ser campeón del mundo. He superado esos sueños al convertirme en el primer campeón indiscutible del Reino Unido y en poseer el cinturón completo. Así que es un gran momento para mí defender estos cinturones en Escocia contra Jack Catterall. “Estoy emocionado de estar de regreso en Escocia. Es la primera vez que boxeo en casa en poco más de dos años y el Glasgow Hydro Arena es un caldero, los fanáticos crean una atmósfera increíble, así que estoy deseando que llegue. “Jack Catterall es un muy buen luchador. Tiene 26-0, ha estado llamando a la puerta por títulos mundiales durante un par de años. Se hizo a un lado para dejarme pelear con Ramírez, pero no fue por la bondad de su corazón, había método en la locura. Al hacerse a un lado, ahora puede obtener una oportunidad en todos los títulos. Me he esforzado mucho para lograr estos objetivos, vencer campeón tras campeón. Este tipo tiene una oportunidad en la lotería aquí. Es mi trabajo asegurarme de que no llegue a ningún lado con estos cinturones, y no lo hará “. BEN DAVIDSON (Entrenador, Taylor)

“La preparación es clave y creo que si Josh se prepara al 100% y se sube al ring al 100% en la noche, este es un escaparate potencial para él, que es exactamente lo que está buscando en su regreso a casa.

“Pero como cualquier logro, tienes que esforzarte por conseguirlo, tienes que ganarlo y concentrarte al 100% y darle a Jack el respeto que se merece. Si Josh lo hace bien en la noche, es una actuación de exhibición potencial que impulsa su perfil al nivel que merece estar “. JACK CATTERALL

“Ganar esta pelea significará mucho para mí y venir a Escocia y hacerlo frente a los propios fanáticos de Josh, creo que agrega energía a la pelea, así que estoy emocionado de llegar allí y tomar todos estos cinturones. volver a Inglaterra. Josh ha visto todos los estilos que existen, pero nunca peleó contra Jack Catterall. Creo que en mi día podré vencer a Josh “. NIGEL TRAVIS (Entrenador, Catterall)

“Jack es muy especial. Sabemos que la batalla que tenemos por delante va a ser dura, pero creo que Jack tiene el estilo para deshacer a Josh Taylor. Obviamente, tiene un logro fantástico [al convertirse en campeón unificado]. Es nuestro trabajo deshacer eso y creemos que podemos hacerlo. No creo que hayamos visto lo mejor de Jack Catterall todavía “. Lomachenko: no voy a decir si soy el numero uno Goulamirian y Bivol defienden títulos de la AMB este fin de semana en Rusia

