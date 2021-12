Goulamirian y Bivol defienden títulos de la AMB este fin de semana en Rusia El súper campeón de peso crucero de la AMB, Arsen Goulamirian (26-0, 18 KOs) cumplirá su defensa obligatoria contra el ex campeón de oro Aleksei Egorov (11-0, 7 KOs) el viernes en Ekaterinburg, Rusia. La pelea fue ordenada por el Comité de Campeonatos de la AMB hace meses y la pelea fue subastada como parte del plan de reducción del título mundial en curso de la organización. La noche siguiente en la misma ciudad, el campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (18-0, 11 KOs) defenderá su título ante Umar Salamov (26-1, 19 KOs). Bivol es campeón de la AMB desde febrero de 2017 y ha defendido su campeonato en siete ocasiones. Esta será la primera de tres peleas en Rusia para Bivol bajo un nuevo acuerdo de 3 vías con RCC Boxing Promotions y World of Boxing. Conferencia de prensa inicial de Taylor-Catterall Tommy Fury se retira y ahora será Paul-Woodley 2 el 18 de diciembre

