Lewis: Kambosos puede causar malestar por López Por Ray Wheatley – World of Boxing El entrenador del Salón de la Fama Johnny Lewis, quien entrenó a los campeones mundiales Jeff Fenech, Kostya Tszyu y Jeff Harding, habló con Fightnews.com® para decir que predice que el peso ligero número 1 de la FIB, George “Ferocious” Kambosos, puede obtener una victoria inesperada sobre la FIB, la AMB, El campeón de peso ligero de la OMB, Teofimo López, en el Madison Square Garden el próximo sábado. “A diferencia de muchos otros en el boxeo, le doy a George Kambosos una gran oportunidad de causar una sorpresa contra Teofimo López”, dijo Lewis. “Si López ha cometido el error de pensar que tienen una pelea fácil contra Kambosos y la pelea pasa de la mitad del camino, puedo ver a George regresando a casa. Creo que se han tomado a George a la ligera y lo han hecho bajo su propio riesgo. Ha habido varias fechas de pelea que se han cambiado, pero George ha demostrado que es mentalmente fuerte y se mantuvo muy confiado en la victoria sobre López. Tendrá razón al 100% el 27 de noviembre en el Madison Square Garden. George está extremadamente en forma y ha estado listo para derrotar a López durante mucho tiempo “. Fulton listo para unificación contra Figueroa Listas las peleas de esta semana

