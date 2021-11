Fulton listo para unificación contra Figueroa El invicto campeón mundial de 122 libras de la OMB, Stephen Fulton Jr., anticipó su choque de unificación contra el campeón del CMB Brandon Figueroa este sábado desde Dolby Live en Park MGM en Las Vegas. “Cuando peleé en Nevada durante los amateurs, sabía que algún día volvería a pelear aquí en Las Vegas como profesional. Esto tiene una sensación totalmente diferente, pero solo estoy concentrado en hacer el trabajo y ganar <", dijo Fulton." Siento que esto es lo que se supone que debo hacer en este momento. Estoy aquí por una razón No voy a dejar que las luces brillantes me afecten. Fui hecho para esto y llevo esa mentalidad al ring. “Una vez que me convertí en profesional, estaba en camino de convertirme en campeón mundial. Gané un título mundial en la división en la que me convertí en profesional y ahora me estoy unificando en mi primera pelea como campeón. Quiero seguir avanzando y ser indiscutible en esta categoría de peso. “Mi capacidad para adaptarme y superar a Figueroa va a marcar la diferencia. Eso sin mencionar mi velocidad y mi poder subestimado. Sé que Figueroa va a lanzar muchos golpes, pero voy a hacer que falle y capitalice sus errores. “Todos tienen un camino diferente y para mí eso ha sido tomar peleas peligrosas contra oponentes invictos. Eso me convirtió en un mejor luchador. Tal vez no debería haber tomado algunas de esas peleas, pero ahora tengo este currículum que puede compararse con cualquiera ". ¿La OMB ordenará a Andrade vs. Alimkhanuly? Lewis: Kambosos puede causar malestar por López

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.