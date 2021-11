¿La OMB ordenará a Andrade vs. Alimkhanuly? Después de que el peso mediano clasificado # 1 de la OMB, Jaime Munguia rechazara una pelea por el título mundial contra el campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade, el peso mediano # 2 de la OMB, Zhanibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (11-0, 7 KOs) solicitó a la OMB que lo nombrara retador obligatorio. El presidente de la OMB, Paco Valcarcel, dijo que remitiría el asunto al Comité del Campeonato Mundial de la OMB para que proceda en consecuencia. Alimkhanuly es un atleta olímpico de 2016 y tiene victorias sobre los ex campeones mundiales Rob Brand y Hassan N’Dam en sus dos últimas peleas. De acuerdo con las regulaciones de la OMB, la fecha límite para la obligatoriedad de Andrade es el próximo mes (diciembre). Fulton listo para unificación contra Figueroa

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.