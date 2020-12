Lester Martínez tiene ahora 7-0, 7 KOs El invicto destructor de peso súper mediano Lester Martínez (7-0, 7 KOs), quien noqueó al ex campeón Ricardo Mayorga en su debut profesional, detuvo a Uriel “Big Bang” González (18-7-1, 14 KOs) en el primer asalto el miércoles en la noche en el Maninaterra Hotel & Spa Event Center en San Carlos, Sonora, México. Martínez golpeó a González en la lona al final de la primera ronda. González superó la cuenta y parecía estar listo para seguir pero el árbitro lo detuvo. Eran los 3:00. Martínez reclamó el título vacante latino del WBC. El peso pluma Eddy “Dianamita” Valencia (15-5, 5 KOs) superó a Pablo “The Lethal Mosquito” Cruz (20-2, 6 KOs) en ocho rounds. Los jueces lo tenían 77-75, 79-73, 78-74. El invicto peso pluma Alan Solís (12-0, 7 KOs), seis veces campeón de la Nacional Mexicana como aficionado, detuvo a Abelardo “Bolito” Sánchez (7-2, 4 KOs) en la séptima ronda. El peso súper gallo Ariel Pérez de la Torre (4-0, 4 KOs) detuvo a Isaac Buitimea (9-7, 4 KOs) después de cinco rondas de castigo. Réquiem al ex campeón de las 122 libras del WBC, Royal Kobayashi Boxeo de regreso en Managua el 18 de diciembre

