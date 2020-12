Boxeo de regreso en Managua el 18 de diciembre WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continúan su racha de eventos mensuales y cierran 2020 el 18 de diciembre en el Nuevo Gymasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal de peso súper mosca contará con el ex retador al título mundial y favorito local Keyvin Lara (29-3-1, 10 KOs) contra su compatriota Ricardo Blandon (14-2, 8 KOs). La pelea está programada para 9 rondas y el título de Fedcentro de la AMB. La co-estelar de peso súper pluma a 8 asaltos será una revancha entre Elysson Márquez (10-2-1, 7 KOs) y Franco Gutiérrez (10-5-1, 6 KOs). Su primera pelea fue un emocionante empate de 6 asaltos hace aproximadamente un mes. Esta vez, la pareja tendrá 2 rondas adicionales para decidir un ganador. Ernesto Irias (14-3-1, 9 KOs) de Managua se enfrentará a Jenn González (9-9, 5 KOs) en una pelea de 8 asaltos en peso supermosca. El evento se puede ver en vivo en la página de Facebook de Nica Boxing. Resultados de WBC en VIVE TV desde Tijuana, BCN en México

