Réquiem al ex campeón de las 122 libras del WBC, Royal Kobayashi Por Joe Koizumi Los periódicos de hoy en Japón informaron de un triste y doloroso fallecimiento del ex campeón de peso supergallo del CMB, Royal Kobayashi, quien supuestamente perdió la vida el 17 de noviembre. Nuestro profundo dolor proviene del hecho de que no hemos sido informados de su muerte durante tanto tiempo. menos de tres semanas desde su fallecimiento. Una vez que fue un héroe del ring muy popular en su mejor momento, Kobayashi ya no se quedó en nuestra fraternidad como boxeador, sino que trabajó como guardia de seguridad en su Kumamoto natal, un lugar local del sur muy lejos de Tokio. Su verdadero nombre era Kazuo Kobayashi, y cuando se convirtió en profesional, comenzó a pelear bajo el nombre de guerra Royal Kobayashi nombrado por su manager Yoshinori Takahashi, ex retador mundial de las 140 libras que no pudo ganar el cinturón de Eddie Perkins en 1964. También se dijo que “Royal” se originó a partir de la jalea real para que fuera tan dulce y fuerte como eso. Kazuo se graduó de la Universidad de Takushoku y entró en las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF). Habiendo acumulado una excelente marca amateur de 34-3, 29 nocauts, participó en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Kobayashi procedió a los cuartos de final al derrotar a Pat Ryan (Nueva Zelanda) y al noquear a Pasqualin Morbidelli (Italia). Fue Andras Botos de Hungría quien venció a Kobayashi, quien regresó a Japón sin una medalla esperada y con el corazón roto. Muy esperado, el bigotudo Olympian Royal hizo un sensacional debut profesional al derrotar al barón Kumazawa, clasificado en Japón, en ocho rondas de forma unánime en febrero de 1973. Desde su segundo combate, Kazuo registró once nocauts consecutivos, incluido a José “Huitlacoche” Medel. en la última pelea de la leyenda Mexicana en 1974. Después de haber anotado un registro mpecable de 18-0, 16 KOs, Royal tuvo una ambiciosa oportunidad en el cinturón de peso pluma de la AMB contra el “Explosive Thin Man” Alexis Arguello solo para ser despachado con viciosos golpes al cuerpo en el quinto asalto en 1975. Royal, probando su primera derrota, revisó su derrota y dijo: “Fue como si me hubieran atrapado con un picahielo en la barriga”. En su regreso, Kobayashi venció a Ushiwakamaru Harada (el hermano menor de Fighting Harada) por puntos ese año. Kobayashi luego se trasladó a la división de las 122 libras y destronó al gobernante Panameño Rigoberto Riasco del WBC con un nocaut en el octavo asalto en Tokio en octubre de 1976. Sin embargo, Kazuo lamentablemente perdió su cinturón en su defensa inicial, donde perdió una decisión mayoritaria (148 -146, 148-144, 146-146) ante Dong-Kyun Yum en el terreno de juego del retador en Seúl, Corea, en noviembre. Su reinado de 47 días es el más corto jamás anotado entre los campeones mundiales japoneses. Además, Kobayashi es el primer graduado universitario de todos los campeones mundiales producidos en Japón. El cinturón mundial de las 122 libras luego cambió de manos afanosamente, y fue un prodigio puertorriqueño llamado Wilfredo Gómez quien salió de la lona y destronó al nuevo campeón Yum por un nocaut en el duodécimo asalto en San Juan, Puerto Rico, en mayo de 1977. Su segundo defensa tuvo lugar en Kitakyushu, Japón, donde Gómez aniquiló a Kobayashi en tres asaltos impresionantes en enero de 1978. El hooker izquierdo japonés fue duramente golpeado por el gancho de izquierda más poderoso de Bazooka Gómez. Tres meses después, Royal capturó el cinturón de peso pluma de la OPBF al detener al coreano Bok-Soo Hwang en la décima sesión, y fue a participar en su tercer intento de ganar el cinturón mundial. Esta vez, su objetivo era el campeón de las 126 libras de la AMB, Eusebio Pedroza, quien lo golpeó sin piedad hasta la sumisión después de la decimotercera ronda en el Korakuen Hall, Tokio, en enero de 1979. Pedroza era simplemente demasiado rápido y esquivo para que Royal lo alcanzara. En siete ocasiones, Kobayashi retuvo con éxito su cinturón OPBF de 126 libras en su haber, pero finalmente se lo cedió a Jung-Han Hwang por un nocaut en el primer asalto en Seúl, Corea, en octubre de 1981. Fue un guerrero que a los 32 años de edad. realizo su última aparición en las filas pagadas. Se desempeñó como entrenador en Sendai Gym, Shinto Gym y Yokohama Hikari Gym (donde cultivó al campeón OPBF Ichitaro Ishii y al dos veces retador mundial Ryo Akaho), y dejó de entrenar para dejar el mundo del boxeo. Sus malos términos con su manager Takahashi (quien falleció en 2018) fueron tan notorios, pero no deberían describirse en este momento de su triste fallecimiento. Incluso si no era tan hábil, era realmente un artista de KO principalmente gracias a su característico gancho de izquierda. Su récord general fue 35-8, 27 KOs. Que su alma descanse en paz. Conferencia de prensa final de Joshua-Pulev en Reino Unido Lester Martínez tiene ahora 7-0, 7 KOs

