Lara: voy a limpiar la división

El campeón súper welter de la AMB, Erislandy Lara, el campeón reinante más largo del boxeo, planea agarrar la correa de IBF 154 libras de Jarrett Hurd en un choque de unificación del título mundial el sábado en el Hard Rock Hotel & Casino en Las Vegas. Showtime televisará.

“Lo dije antes y lo voy a decir nuevamente. Voy a limpiar la división “, dice Lara. Ese ha sido mi plan desde el principio y voy a mantener mi plan. No me importa quiénes son los campeones. No me importa cuáles son sus nombres ni de dónde son. Voy a limpiar la división y comienza el 7 de abril “.

Los campeones en 154 libras son Lara, Hurd, Jermell Charlo (WBC) y Sadam Ali (OMB). Lara no ve mucha diferencia entre Hurd y Charlo.

“No los veo diferente”, dijo Lara. “Ambos son para mí el mismo tipo de luchador. Ambos suben al ring con un propósito e intentan ganar. Pero al final del día, soy el mejor luchador en esta división. Ha sido probado durante años. Entonces, si primero fue Hurd, Charlo primero, no importó. Estoy listo para ganarles “.