La AMB rendirá homenaje a Bob Arum La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) rendirá homenaje a Bob Arum por su trabajo histórico frente a Top Rank, Inc. y su papel vital en revivir el boxeo en medio de la pandemia. La organización pionera ha elogiado todos los esfuerzos realizados por Arum para garantizar que el boxeo se realice bajo las medidas de seguridad apropiadas durante una serie de espectáculos en Las Vegas en los que los nuevos talentos han tenido un gran apoyo. “Arum es una leyenda viva del boxeo. Ha influido en nuestro deporte durante 54 años, ha sido responsable de muchas grandes peleas y ha trabajado muy de cerca con nosotros en nombre del boxeo ”, dijo el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza. Mendoza elogió la actuación histórica de Arum, quien organizó su primera pelea en 1966 y creó Top Rank en 1973. “Ha influido a lo largo de la historia, ha estado en los mejores momentos del boxeo y cuando la situación ha sido difícil, también ha sabido cómo estar a la vanguardia El mejor ejemplo es el gran trabajo que ha hecho para revivir el boxeo en los Estados Unidos ”, agregó el líder. La AMB organizará varios eventos para honrarlo, un chat en línea entre Mendoza y Arum a fines de julio y la presentación de agradecimientos al promotor en agosto. Entrenador Willie Savannah fallece a los 85 años en Houston Resultados desde Kobe, Japón

