Entrenador Willie Savannah fallece a los 85 años en Houston Es triste informar el fallecimiento del entrenador Willie Savannah, quien falleció en su casa en Houston, Texas. Tenía 85 años. Savannah es mejor conocido por entrenar al ex campeón mundial unificado de peso ligero Juan “Baby Bull” Díaz entre otros. “Hoy hemos perdido a uno excelente”, tuiteó Díaz. “Willie Savannah me enseñó mucho desde que entré en ese gimnasio a la edad de 8 años. Ganamos cuatro títulos mundiales y toda una vida de recuerdos. Descanse en paz, señor Willie Savannah. Resultados desde Kariya, Japón La AMB rendirá homenaje a Bob Arum

