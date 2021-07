La AMB ordena Morrell-Ryder por titulo de las 168 lbs El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó las negociaciones para la pelea de peso súper mediano entre el campeón David Morrell y el retador obligatorio británico John Ryder el jueves. Ambos equipos recibieron la comunicación correspondiente indicando el inicio del período de negociación. El documento explica que la fecha de defensa obligatoria de Morrell venció el 18 de enero de 2021 pero una resolución emitida el pasado 6 de junio permitió al campeón hacer una defensa voluntaria contra Mario Cazares el pasado 27 de junio. De acuerdo con la regla C.11 de los campeonatos, un campeón debe defender el título contra el retador oficial cada nueve meses a partir de la fecha en que ganó el cinturón. Por otro lado, la regla C.13 de la AMB, en la sección Limitaciones de pelea, establece que el campeón no puede pelear contra un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los 60 días posteriores a la expiración de su período de defensa obligatorio. Por ello, el comité otorgó un plazo de 30 días para las negociaciones a partir de este 8 de julio, que finalizará el 7 de agosto. Si las partes no llegan a un acuerdo dentro de ese período o alguno de los equipos se niega a firmar la pelea, la AMB llamará a licitación. WBA despoja y suspende a Pascal Tyson Fury da positivo por Covid-19 y la trilogía ante Wilder se pospondría

