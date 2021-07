Tyson Fury da positivo por Covid-19 y la trilogía ante Wilder se pospondría Por. Gabriel F. Cordero Algunas fuentes han informado que el COVID-19 podría estar afectando el equipo del campamento del campeón mundial completo del WBC, Tyson Fury que entrena para el combate de la trilogía ante el ex campeón mundial Deontay Wilder que tienen agendado para el 24 de julio en Las Vegas, en el T-Mobile Arena. La ultima información indica que cerca de 10 personas del campamento incluyendo a Fury habrían dado positivo. Se cree que Fury recibió una dosis de la vacuna Covid pero no la segunda dosis requerida. Según diferentes reportes compartidos la fecha de la pelea podría ser cambiada posiblemente para inicios de septiembre y se espera anuncios pronto sobre el estado de salud de Fury y su entorno para saber sobre la decisión final. Fury y Wilder se enfrentaron en 2018 que termino en un muy controvertido empate por decisión dividida que incluyo dos caídas de Fury. Luego en febrero de 2020 Fury venció cerradamente a Wilder. Fuentes importantes han comentado que aún no se ha tomado una decisión oficial, pero la pelea es casi seguro se pospondría. Pacquiao y Spence inician actividades promocionales

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.