WBA despoja y suspende a Pascal La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le retiró el estatus de campeón de peso semipesado a Jean Pascal después de que dio positivo por sustancias prohibidas y lo suspendió por seis meses. Se suponía que Pascal iba a defender su título el 6 de junio contra Badou Jack, quien ocupaba el puesto número 9 en ese momento. Sin embargo, el 14 de mayo, durante las pruebas realizadas por el Programa de Boxeo Limpio de la AMB a través de VADA, Pascal dio positivo en el metabolito de epitrenbolona, ​​drostanolona y drostabolona. Pascal y su equipo fueron informados de la situación y se les dio la oportunidad de abrir la prueba “B”, según lo establecido en las reglas de la AMB. Como se establece en la regla C.45 de la AMB, ningún boxeador que haya dado positivo por una sustancia prohibida puede ser clasificado, retener un título o participar en una pelea sancionada por la AMB dentro de los seis meses posteriores a la prueba. Por esa razón, el título en poder de Pascal ahora está vacante y el boxeador está sujeto a pruebas aleatorias, a su cargo, durante 2021 y bajo la dirección del Comité Médico de la AMB y el Comité de Campeonatos de la AMB. Cualquier parte interesada puede solicitar una reconsideración de esta decisión bajo las Reglas de la WBA. Franco-Maloney III para el 14 de agosto La AMB ordena Morrell-Ryder por titulo de las 168 lbs

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.