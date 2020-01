Kell Brook: quiero a quien tenga un campeonato Después de no haber peleado en 2019, el ex campeón de peso welter de la FIB Kell Brook (38-2, 26 KOs) tendrá como objetivo sacudirse el óxido del ring y volver a disparar su nombre para una oportunidad por el título mundial en 2020 cuando se encuentre con Mark DeLuca (24-1, 13 KOs) el 8 de febrero en el FlyDSA Arena en Sheffield, Inglaterra, en vivo en Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en los Estados Unidos. “Me siento genial, me siento bien. Estamos cuatro semanas fuera, estoy en peso, mi entrenamiento va muy bien. Estoy listo para pelear, estaría listo para pelear la próxima semana ”, dijo Brook, de 33 años, durante un entrenamiento en el gimnasio 12 × 3 en Londres. “Se siente bien estar preparándose para una pelea nuevamente. Estoy luchando en Sheffield, sabemos lo que obtenemos de los fanáticos: un apoyo increíble. Siempre es un ambiente increíble en la arena. “DeLuca está frente a mí, un ex marine, un luchador muy en forma, muy fuerte, va a venir aquí como si fuera su pelea por el título mundial”. Los fanáticos están de enhorabuena y no puedo esperar para darles ese regalo. No puedo esperar para actuar y para que la multitud se ponga detrás de mí y me empuje. “Dom ha visto a DeLuca en vivo algunas veces y he visto pequeños fragmentos de él. Realmente no veo cintas de mis oponentes, pero lo veré un poco más en las próximas semanas y luego básicamente solo escucharé a Dom y el plan de pelea. Se trata de entrar allí y ejecutarlo. “A principios del año pasado, fue frustrante porque estaba tratando de que la pelea de Terence Crawford ocurriera. Estaba tratando de hacer que ocurrieran algunas peleas, pero nunca se materializaron. Al principio, el 2019 fue frustrante, pero luego estaba disfrutando de mi tiempo con mis hijas, viajé un poco, pero empecé a aburrirme un poco y pensé que el boxeo era mi lugar y necesito dar un poco más de mí mismo al aficionados. Tengo asuntos pendientes y quiero dar todo lo que tengo. “Quiero a quien tenga un cinturón, quiero ser dos veces campeón del mundo este año. Quiero estar en boca de todos, ‘No puedo creer lo que ha hecho este tipo. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? Él es el hombre principal de nuevo ‘. Eso es a lo que apunto “. Munguia: me siento bien con este peso

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.