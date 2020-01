Se cumplen 45 años en TV de «Lo Mejor del Boxeo», del Panameño Juan Carlos Tapia. Por.Gabriel F. Cordero A las 10:30 de la noche de un exacto jueves de hace 45 años se presentaba por primera vez en la televisión de Panamá el programa ¨Lo Mejor del Boxeo¨ en el Canal 2. Y fue la noche de ese jueves, 45 años atrás, que Tapia presentó la grabación de la pelea por el título mundial súper ligero de AMB entre el legendario campeón mundial Colombiano Antonio ¨Kid Pambelé¨ Cervantes que defendía por octava ocasión su corona ante el retador Japonés Shinichi Kadota que se había realizado el 26 de octubre de 1974 en el Paraninfo Universitario de Nihon en Tokyo, Japón donde Cervantes enviaba a la lona al japonés para que el árbitro venezolano detuviera la pelea en el octavo round. En una época donde el país era dirigido por un gran amante del deporte, el General Omar Torrijos, fue este joven vendedor de enciclopedias y locuaz orador llamado Juan Carlos Tapia que se arriesgó a presentar boxeo en TV un año después del fracaso económico de la famosa pelea de Ali-Foreman en 1974. Los principales eventos boxísticos han sido trasmitidos por ¨Lo Mejor del Boxeo¨ de forma continua durante 45 años en un hecho sin precedentes en la historia de la televisión universal logrando un histórico record Guinness con la Marca ¨Lo Mejor del Boxeo¨simplemente un gigante de la TV mundial ¨Muchas Gracias¨ y deseamos lo mejor hacia a los 50 años. Kell Brook: quiero a quien tenga un campeonato

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.