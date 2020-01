Munguia: me siento bien con este peso El ex campeón de peso mediano de la OMB, Jaime Munguia (34-0, 27 KOs) fue el anfitrión de un entrenamiento con los medios en el Boxers and Brawlers Boxing Club antes de su pelea de peso mediano de 12 rounds contra Gary “Spike” O’Sullivan (30-3, 21 KOs) . La batalla tendrá lugar el sábado 11 de enero en The Alamodome en San Antonio, TX y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. En su paso al peso mediano: “El cambio al peso mediano tiene sus beneficios porque no tengo que perder tanto peso. Me siento bien con este peso. Me siento mas fuerte El plan es algún día luchar por un título mundial en esta división. Pero en este momento estamos concentrados en la lucha que tenemos frente a nosotros “. Sobre el oponente Gary “Spike” O’Sullivan: “Gary O’Sullivan viene con un fuerte deseo de ganar y una mentalidad fuerte, lo que hará que la pelea sea más dura”. Es un luchador de alto nivel con mucha experiencia. Pelear contra él en mi primera pelea en el peso mediano es una gran oportunidad para obtener mucha experiencia. Es muy fuerte y tiene una mano derecha fuerte, por lo que debemos tener cuidado. Es un luchador que avanza y lanza golpes muy rápido. De repente explotará con combinaciones rápidas, por lo que debemos asegurarnos de que somos conscientes de eso con la guardia en alto ”. Al tener a Erik Morales en su equipo: “Siempre es bueno tener a alguien con mucha experiencia en tu esquina. Morales estuvo en muchas peleas excelentes con algunos de los mejores luchadores del mundo, por lo que siempre es bueno tener a alguien como él en mi equipo. Él no está tratando de cambiar mi estilo. Voy a mantener mi estilo, pero también hemos estado trabajando en mi defensa, velocidad y sabiendo cuándo lanzar golpes “. * * * Entrenador Erik “El Terrible” Morales: “Estamos trabajando en la técnica de Munguia más que nada. Munguia es una boxeador muy responsable. Tiene mucha energía y le encanta trabajar. Él también quiere aprender. Esa fue una de las condiciones que tuve antes de comenzar con él. Quería asegurarme de que él quisiera aprender, y ha demostrado que está listo y dispuesto a aprender lo que tengo que enseñarle “. ¿Parker-Usyk por el título vacante de peso pesado?

