Joyce vence a Takam en Londres El invicto peso pesado Joe Joyce (13-0, 12 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el sexto asalto sobre Carlos Takam (39-6-1, 28 KOs) en una pelea por los títulos WBC Silver, WBO International y Commonwealth el sábado por la noche en el SSE. Arena en Londres. Takam le dio problemas a Joyce temprano. Joyce abrió con un aluvión de golpes sin parar en el sexto round para conseguir la detención del árbitro. El tiempo era: 49. Takam no estaba contento con la detención de la pelea.to con el paro. Edwards defenderá su titulo IBF ante Mama el 11 de septiembre en Londres Firat Arslan, de 50 años, gana el título internacional de la AMB

