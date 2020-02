Jessie Vargas: es mi hora de brillar Foto: Lewis Ward / Matchroom Boxing EE. UU. Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs) dice que está llegando a la cima de su carrera mientras se prepara para enfrentar a Mikey García (39-1 30 KOs) por el título de peso welter WBC Diamond en el Ford Center en The Estrella en Frisco, Texas, el sábado DAZN. Vargas ha tenido títulos mundiales en 140 y 147 libras, mientras que García tiene cinturones en 126, 130, 135 y 140 libras. “Definitivamente siento que estoy en mi mejor momento ahora”, dijo Vargas. “Me siento bien, sólido, con mucha experiencia. He adquirido muchos conocimientos a lo largo de los años, y creo que estoy en el mejor momento de mi carrera debido a toda esa experiencia. La experiencia es lo que realmente hace un luchador. A veces, en una gran pelea, la falta de experiencia puede afectarlo, pero no estoy en esa posición, estoy bien y todo está bien de mi lado. “Cada boxeador quiere convertirse en campeón mundial y ya lo he hecho dos veces, y ahora quiero convertirme en campeón mundial por tercera vez”. Me convertí en campeón mundial en 2016 y si Dios quiere, volveré a ser campeón en 2020. “Les estamos dando a los fanáticos lo que quieren ver. Mikey es un excelente luchador y les daremos a los fanáticos una gran pelea, tiene todos los ingredientes para ser como una trilogía al estilo de Barerra-Morales, nunca se sabe porque somos dos boxeadores que están dispuestos a hacer cualquier cosa para salir la victoria. Esta es una de las peleas que me interesan porque generará mucho interés y es mi momento de brillar. “Hay tantas cosas que aprendí en mi carrera, pero creo que confiar en tu equipo es muy importante, y la preparación lo es todo. Si comete errores en su preparación para una pelea, es posible que la pelea no salga según lo planeado, por lo que debe asegurarse de que todas las manos estén en la cubierta para su preparación, de esa manera nunca tendrá que regresar y decir ‘Ojalá lo hubiera hecho esto de manera diferente “. Gran respaldo de peleas en Garcia-Vargas por DAZN en Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.