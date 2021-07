Melvin Jerusalem 104.8 vs. Toto Landero 104.8

(OPBF minimumweight title)

Dave Apolinario 110.8 vs. Charlie Malupangue 111.8

(WBA Asia flyweight title)

KJ Cataraja 116 vs. Cris Alfante 113.8

Jeo Santisima 127.8 vs. Allan Alberca 125.6

Esneth Domingo 111.8 vs. Rolan Jau Biendima 112.8

Criztian Pitt Laurente 130.2 vs. Kim Lindog 130.2

Judy Flores 117.8 vs. Isagani Saludar 117.8

Alex Santisima 122.4 vs. Jay-An Arnates 123.4

Christian Araneta 109.8 vs. Richard Claveras 109.8

Venue: Behind closed doors in Talisay, Cebu, Philippines

Promoter: Sanman and ZIP Boxing Promotions

TV: ZIP and Sanman FB page