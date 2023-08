Jaime Munguia entrenara con Freddie Roach ? Por.Gabriel F.Cordero El mexicano miembro del Salón de la fama de Canastota, Érik ‘Terrible’ Morales ya no será el entrenador del ex campeón mundial Jaime Munguía pues va a dedicarse en su trabajo como titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Segun los expresado por el “Terrible” Morales el se mantendrá como asesor en el equipo de Munguía. Munguia de 26 años pudiera entrenar con Freddie Roach tras cuatro años con Morales. Crawford pudiera intentar enfrentar al ganador de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.