Horn: Tim no es Kostya Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso welter de la OMB Jeff Horn (20-2-1, 13 KOs) confía en derrotar al FIB # 6, OMB # 9, CMB # 12 de peso mediano ligero Tim Tszyu (15-0, 11 KOs) el 26 de agosto en el Bank Stadium en Townsville con una capacidad prevista de asistencia de 16.000 personas a pesar del cierre de la frontera en Queensland debido al COVID-19. “Hay mucha expectativa porque su equipo es extremadamente arrogante y creen que me van a pasar por encima”, dijo Horn a Sporting News. “Creen que van a correr hacia el futuro. Tim ciertamente se está alimentando de su nombre. Su padre es una leyenda absoluta del deporte y no puedo culparlo. Pero todo lo que quiere hacer es salir de su sombra. “Me odiaría decirlo, pero eso es exactamente lo que está tratando de hacer. Sería muy difícil tener un padre que es una leyenda absoluta, y tiene un largo camino por recorrer para convertirse él mismo en una leyenda “. Sesión general de la Convención 58 del WBC WBC inaugura su Convención Anual 58 de forma virtual

