Holyfield: Joshua debe mantenerse enfocado

Por Ray Wheatley – World of Boxing

El ex campeón mundial de peso pesado Evander Holyfield ha aconsejado al campeón pesado de la AMB y FIB Anthony Joshua que permanezca enfocados en su enfrentamiento del 31 de marzo en Cardiff Wales contra el campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker. “Anthony Joshua estara boxeando contra este chico llamado Parker que es un buen boxeador”, dijo Holyfield a The Express. “Tiene manos rápidas y golpea tan duro como lo hace él (Joshua). No puedes mirar más allá de los oponentes porque sabes qué … los estilos hacen peleas, pero lo más importante es cuánta fe tienes … si Joshua gana, ellos (Joshua y Wilder) podrían ganar unos $ 250 millones, ¿por qué no ganar dinero mientras el dinero ¿esta ahí? Pero en algún momento, ¿quién sabe si Joshua estará allí?