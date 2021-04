Herring vence a Frampton y retiene el título de la OMB en Dubai En la actuación más impresionante de su carrera, el campeón súper pluma de la OMB Jamel “Semper Fi” Herring (23-2, 11 KOs) dominó al ex campeón mundial Carl “The Jackal” Frampton (28-2, 16 KOs) en el sexto round el sábado en la noche en el Caesars Palace Bluewaters Dubai en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Herring derribó a Frampton con un recto de izquierda en la quinta ronda. Herring luego derribó a Frampton nuevamente con un uppercut en el sexto round y lo golpeó hasta que la esquina de Frampton tiró la toalla. El tiempo era 1:40. Después de la pelea, Frampton, de 34 años, anunció su retiro. Herring, de 35 años, llamó al campeón del WBC, Oscar Valdez. Akhmadaliev vence a Iwasa en Uzbekistan

