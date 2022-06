Haney vence Kambosos y es campeón unificado 135 lbs En un choque por el título indiscutible de peso ligero, Devin “The Dream” Haney (28-0, 15 KOs) anotó una decisión unánime unilateral en doce asaltos sobre George “Ferocious” Kambosos Jr (20-1, 10 KOs) el domingo por la mañana. frente a más de 40,000 fanáticos en el Marvel Stadium en Melbourne, Australia. El escurridizo jab de Haney fue agudo, ya que neutralizó y frustró en gran medida a Kambosos (y al público) en una pelea muy técnica. Las puntuaciones fueron 116-112, 116-112, 118-110. Hay una cláusula de revancha, por lo que probablemente volverán a ejecutar esto en el otoño. Asistencia oficial número 41.129. Esto lo convierte en la segunda mayor asistencia en la historia del boxeo moderno australiano (detrás de Pacquiao v Horn en 2017). Supera a Fenech v Nelson 1992, lo que la convierte en la pelea con mayor asistencia en el estado de Victoria. Haney: Hice una pelea inteligente Morrell vence a Henderson y retiene titulo AMB Like this: Like Loading...

