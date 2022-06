Haney: Hice una pelea inteligente “Estaba cómodo”, dijo Devin Haney después de convertirse en campeón indiscutible de peso ligero al derrotar al actual campeón George Kambosos. “Solo me apegaba al plan de pelea. El plan de pelea era ir allí y golpear y no ser golpeado, y lo hice durante la mayor parte de la pelea. Tomé la última ronda solo porque sabía que estaba cómodamente adelante, pero peleé una pelea buena e inteligente. “Le despojé de sus mejores cosas. Quería conectar el volado de derecha y quería conectar el gran gancho de izquierda. Yo lo minusválido. Yo estaba luchando en ambos sentidos. Cuando iba a la izquierda, luchaba contra su mano derecha. Cuando iba a la derecha, luchaba contra su gancho de izquierda. Y no pudo pegarme con ninguno de ellos. [Sobre George Kambosos] “Me quito el sombrero ante él porque es un verdadero guerrero. Respeto a cualquiera que suba al ring. No había nada más que respeto a través de la acumulación de espera. A pesar de que se volvió irrespetuoso, me quedé como un caballero. Me quedé profesional. “Quiero agradecer a George Kambosos ya toda Australia por venir. Gracias, George, por darme la oportunidad. Todos estos supuestos campeones no me darían mi oportunidad. Pero George era un verdadero campeón y me dio mi oportunidad. Gracias por esto.” [Revancha] “Si está destinado a suceder, si Alá quiere que suceda, volveré”. [Sobre tener a su padre con él] “Esto es un sueño hecho realidad. Lo estaba pasando sin que mi papá estuviera aquí porque sabía que era un gran momento para nosotros. Ambos soñamos con esto. Desde que empezamos, dijimos que queríamos ser los mejores. Me hubiera dolido lograr esto sin él. Estoy muy agradecida de que hayamos podido lograr esto juntos”. Haney vence Kambosos y es campeón unificado 135 lbs Like this: Like Loading...

