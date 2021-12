Haney: soy mejor peleador que Díaz El campeón de peso ligero del WBC Devin Haney (26-0 15 KOs) pone su título en juego por cuarta vez contra el campeón interino Joseph ‘JoJo’ Diaz, Jr. en el MGM Grand Garden Arena el sábado por la noche, en vivo en todo el mundo por DAZN. “JoJo es un buen luchador”, dijo Haney. “Él va a venir a pelear, eso lo sabemos. Él va a traer lo mejor, yo traigo el mío. Entonces, el mejor hombre ganará, y ese seré yo. Se puede hablar de tamaño y corazón, pero siento que soy mejor peleador que él y que mis habilidades pagan las cuentas … todos dicen ‘Voy a golpear a Devin’. Lo he estado viendo toda mi vida. ¿Llegué tan lejos dejando que la gente me maltratara o me golpeara? Vamos. Puedo hacer de todo, así que tú puedes hacer lo que quieras, no va a funcionar. No sé cómo me ganaste. No puedo decirte “. Entrevista exclusiva a Orlando Salido La Semana de la Pelea de Haney-Díaz está en marcha

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.